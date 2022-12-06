Москва, 6 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Правительство России считает необходимым продолжение восстановления гражданской инфраструктуры, строительства и оборудования укрытий в зоне специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

6 декабря в ходе заседания координационного совета по обеспечению нужд армии он рассказал, что восстановление инфраструктуры, строительство и оборудование укрытий не должно прекращаться «ни на секунду даже в зимнее время». Он подчеркнул, что решение таких вопросов стоит в приоритете на территориях проведения специальной операции и в приграничных районах.

Глава правительства подчеркнул важность своевременной подготовки и доведения до ответственных исполнителей технических заданий и требуемых объёмов бюджета. Он призвал руководителей заинтересованных ведомств и регионов «определить ответственных приемщиков и контролировать оперативность документального оформления», глав рабочих групп — доложить о проделанной работе и принятых решениях, а руководителей силовых ведомств — рассказать о текущем обеспечении.