Эр-Рияд, 6 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии готовятся к визиту председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 7–9 декабря 2022 года, сообщает агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В рамках визита состоится саудовско-китайский саммит под председательством лидеров двух стран.

«По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда — прим. ИА REGNUM) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года», — передаёт саудовское государственное агентство.

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