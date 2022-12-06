Москва, 6 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Выпуск и ремонт вооружения для ВСУ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса прекращён в результате удара, который 5 декабря нанесли Вооружённые силы РФ. Об этом 6 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он рассказал, что 5 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и энергетики киевского режима.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате прекращён выпуск и ремонт вооружения для ВСУ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

Представитель Минобороны добавил, что по Киеву ракетных ударов не наносилось.