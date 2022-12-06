Москва, 6 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Две американские ракеты HARM сбиты в Херсонской области, сообщили 6 декабря в Минобороны РФ.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что средства ПВО сбили две американские ракеты HARM в районе села Морозовка в Херсонской области.

Кроме того, российские войска поразили шесть беспилотников, 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».