Москва, 6 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Российские войска продолжают успешно наступать на донецком направлении, сообщает 6 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

ВСУ пытались совершить контратаки у населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР, но эти попытки были отражены. За сутки войска киевского режима потеряли свыше 60 человек и пять боевых бронированных машин.

«На донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск», — сообщили в Минобороны.

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