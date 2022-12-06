Москва, 6 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Почти 230 млн руб. направит правительство РФ на работу мобильных бригад медиков для помощи бойцам в зоне специальной военной операции. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

По его словам, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) формируют мобильные отряды, которые работают на передовой, спасают жизни бойцов и заботятся об их здоровье.

«Правительство направит почти 230 млн рублей на выплату заработной платы таким медицинским работникам», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Министерство обороны РФ показало работу военных медиков, оказывающих помощь пострадавшим в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.