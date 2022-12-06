Москва, 6 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 5 декабря не наносили ударов по Киеву, сообщили в министерстве обороны 6 декабря.

(сс) Andrzej Harassek Киев

5 декабря местные СМИ и телеграм-каналы сообщали, что жители Киева массово спускаются в метро после объявления воздушной тревоги.

Как сообщалось ранее, в министерстве обороны 6 декабря рассказали, что 5 декабря в рамках СВО был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные цели (объекты системы военного управления ВСУ, оборонного комплекса, связанные с ними объекты энергетики) были успешно поражены.