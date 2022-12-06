Москва, 8 ноября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» разработать дорожные карты по газификации городов и населённых пунктов Дальнего Востока. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, поручение президента касаются газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года, газификации посёлка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года, подключение города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2024 года.

Также президент рекомендовал органам власти Приморского края разработать совместно с «Газпромом» и утвердить дорожную карту по газификации в 2026–2030 годы городов, расположенных в Приморском крае.

Кроме того, Путин рекомендовал «Газпрому» совместно с властями Хабаровского края рассмотреть возможность включения в программу развития газоснабжения и газификации Хабаровского края мероприятий по строительству газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре.

Как передавало ИА Регнум, выступая 11 октября на заседании «Российской энергетической недели» Путин предложил включить участников спецоперации и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации.

В феврале 2023 года Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что программа бесплатной газификации в России будет продолжена, а также будет действовать на постоянной основе для физических лиц.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство России в 2023 году частично компенсирует 54 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью расходы по социальной газификации. Для этих целей из федерального бюджета будет выделено около 2,5 млрд рублей.