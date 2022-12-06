ВС России уничтожили на купянском направлении до 65 боевиков ВСУ
ВС России предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в ЛНР
Москва, 6 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на купянском направлении до 65 боевиков ВСУ, сообщили 6 декабря в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
В российском оборонном ведомстве уточнили, что на купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка боевиков атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.
«Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап», — сообщили в Минобороны.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России 6 декабря сообщило о возвращении 60 российских военнослужащих из украинского плена.
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