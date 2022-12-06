Киев, 6 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Воздушная тревога 6 декабря объявлена в восточных областях Украины. Об этом свидетельствуют онлайн-карты минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, Днепропетровской области, Полтавской области, Сумской области, а также в оккупированных Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало только об объявлении тревоги в Харьковской и Днепропетровской областях.

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