Москва, 6 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об оптимизации судебной стадии уголовного производства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Участвовать в судопроизводстве можно будет через личный кабинет на «Госуслугах».

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Все перечисленные положения в серьезном законопроекте… будут применяться при наличии технической возможности в судах. Сейчас эти возможности представлены весьма неровно. В Москве на хорошем уровне, в некоторых регионах на зачаточном уровне», — отметил замглавы Минюста Андрей Логинов.

Отдельно он остановился на участии в процессах находящихся в СИЗО. ФСИН будет обязано оборудовать отдельное помещение для участия в уголовном процессе через ВКС.

Устанавливается возможность участия посредством видеоконференц-связи (ВКС) в судебном заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, от есть для подсудимого (обвиняемого, подозреваемого), осужденного, их представителей, свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и ответчика, эксперта, специалиста, прокурора, частного обвинителя.

Применение ВКС также будет возможно в ходе выездных заседаний суда, следует из документа.

Вопрос об участии лица в судебном заседании посредством ВКС будет решаться судом по собственной инициативе или по ходатайству соответствующего лица. При этом не допускается участие подсудимого в судебном заседании путем использования ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, оговорено в поправках.

Кроме того, предусматривается возможность подачи документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, в суд посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системы суда, а также единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление повесток и уведомлений участникам уголовного судопроизводства также предполагается посредством единого портала или единой системы межведомственного электронного взаимодействия.