Москва, 6 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Под Харьковом поражён пункт дислокации иностранных наёмников, сообщили 6 декабря в Министерстве обороны России.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в заявлении ведомства.

Также в Министерстве рассказали о поражении пунктов управления ВСУ в районах Купянска (Харьковская область), Степного (Запорожская область), Краматорска и Артёмовска (оба города — ДНР).

Всего ударами ВС России поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.