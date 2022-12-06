ВС России поразили пункт дислокации наёмников под Харьковом
Москва, 6 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Под Харьковом поражён пункт дислокации иностранных наёмников, сообщили 6 декабря в Министерстве обороны России.
Tourister.ru
Министерство обороны РФ
«В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в заявлении ведомства.
Также в Министерстве рассказали о поражении пунктов управления ВСУ в районах Купянска (Харьковская область), Степного (Запорожская область), Краматорска и Артёмовска (оба города — ДНР).
Всего ударами ВС России поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.