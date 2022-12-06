Москва, 6 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В рамках специальной военной операции России 5 декабря был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в министерстве обороны России 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Удары наносились по объектам системы военного управления ВСУ, объектам оборонного комплекса, связанным с ними объектами энергетики, все назначенные объекты были поражены, отметили в ведомстве.

Результатом ударов стало прекращение выпуска и ремонта оружия ВСУ на оборонных предприятиях, были нарушены железнодорожные перевозки военной техники, затруднена переброска резервов ВСУ в районы боевых действий, добавили в министерстве.

5 декабря представители Минобороны рассказали, что было намечено 17 целей для ударов по инфраструктуре ВСУ, и все цели были успешно поражены.