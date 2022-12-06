Донецк, 6 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле ВСУ центрального района Донецка возросло до семи, сообщили 6 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

Ранее сообщалось о четырех мирных жителях, раненных при обстреле Донецка.

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря киевские боевики выпустили десять снарядов по центральному району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Читайте также: ВСУ выпустили десять снарядов по центру Донецка