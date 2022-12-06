Москва, 6 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Белом доме правы, когда заявляют, что у РФ сохранится стимул для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель, так как подобная цена вовсе не так плоха для российского бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил президент объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Pixabay.com Добыча нефти

«Скорее всего, Россия пойдет на поставки нефти по 60 долларов. Почему? Потому что продавать нефть нелегально и в больших объемах почти невозможно. Да и нелегальную нефть тоже никто не будет брать по высокой цене. Все понимают последствия санкционных рисков. Поэтому боюсь, что нефть по 60 долларов в текущих условиях — это не так и плохо для бюджета России. Напомню, что экспортёры более чем в 2,5 раза уменьшили выплаты в бюджет в 2022 году, так что, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Россия много лет жила при цене нефти по 60 долларов, и ничего. Это не самый плохой сценарий», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что конфигурация мирового рынка нефти может измениться, если США смогут создать картель покупателей нефти, который вступит в жесткое противостояние с ОПЕК+.