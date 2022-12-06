София, 6 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова не пострадала после того, как была заблокирована в церкви Софии протестующими. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По ее словам, «церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности всё это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло».

Митрофанова добавила, что покинула храм через другой выход и позвонила водителю, который рассказал ей о заблокированной машине, не выпускаемой протестующими.

Глава дипмиссии в итоге уехала на другой машине.

По данным издания Novinite, в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, где находились российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

В российском посольстве считают данное сообщение преувеличенным. В Софии «была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии».