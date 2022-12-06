Омск, 6 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России направила в Министерство промышленности и торговли РФ предложение по расширению перечня товаров для параллельного импорта. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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Данное заявление он сделал 6 декабря в ходе встречи с предпринимателями в Омске.

Краснов рассказал, что ему известно о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, отметив, что генеральная прокуратура направила министерству конкретные предложения по изменению ситуации. По его словам, ведомство учитывало потребности предпринимательского сообщества.

Генпрокурор также подчеркнул важность сохранения безопасности импортируемой продукции и возможность отслеживания её перемещения.