Москва, 6 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, дифференцирующий наказание за совершение террористического акта и диверсии, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками уточняется, что диверсия может быть направлена не только на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, но и на нанесение вреда здоровью людей или компонентам природной среды. Также предлагается предусмотреть повышенную ответственность за совершение рассматриваемых деяний группой лиц по предварительному сговору.

Одновременно предусматриваются повышенные меры ответственности за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на объекты использования атомной энергии (АЭС), потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов.

Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Законопроект принимается на фоне проходящей в Женеве проходит 9-й обзорной конференции Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, где Россия отстаивает вопросы, связанные с угрозами применения биооружия.

Читайте также: Кадыров обнародовал кадры обстрела ВСУ территории ЗАЭС

Россия фиксирует обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины. Доклад по итогам поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС был представлен ООН 6 сентября 2022 года. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе так и не назвал источник обстрела Запорожской атомной электростанции.