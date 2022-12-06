Донецк, 6 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Макеевке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ обесточены почти 27 тыс. абонентов, сообщили 6 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

«В результате обстрела ВФУ в Макеевке обесточены почти 27 000 абонентов. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска выпустили десять снарядов по центральному району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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