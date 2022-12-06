Новошахтинск, Ростовская область, 6 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Администрация Новошахтинска (Ростовская область) 6 декабря обратилась к жителям с призывом укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно задержать неизвестного злоумышленника, напавшего на полицейских.

Пулемет m60

Как сообщили ранее в управлении МВД по Ростовской области, около 12:00 неизвестный в камуфляжной форме, вооруженный пулеметом, совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел в одном из пригородов Новошахтинска. Один из полицейских получил ранение. Злоумышленник скрылся с места преступления, его ищут.