Москва, 6 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России 6 декабря сообщило о возвращении 60 российских военнослужащих из украинского плена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Ранее в СМИ появились данные об обмене военнопленными по схеме «60 на 60».

«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что вызволенные из плена военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Освобождённым оказывается медицинская и психологическая помощь, рассказали в министерстве.