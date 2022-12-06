Минобороны РФ подтвердило возвращение 60 военных из украинского плена
Москва, 6 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России 6 декабря сообщило о возвращении 60 российских военнослужащих из украинского плена.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
Ранее в СМИ появились данные об обмене военнопленными по схеме «60 на 60».
«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что вызволенные из плена военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Освобождённым оказывается медицинская и психологическая помощь, рассказали в министерстве.