Москва, 6 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий регионам поднимать муниципальные школы и детсады на региональный уровень, то есть сельские школы можно будет передать в подчинение органам государственной власти субъекта РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Законопроект внесен в Госдумы 240 депутатами Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. И основные проблемы учебных заведений — нехватка учителей и состояние самих школ — связаны с тем, что многие муниципалитеты не в состоянии решить эти вопросы. У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города. А между тем, у нас из почти 40 тыс. школ 56% находятся в сельских районах», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, регионы получают не обязанность, а право, то есть возможность поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень.

Делается это для того, чтобы региональные министры не говорили, что у них на что-то нет полномочий в сфере образования, пояснили в Госдуме.

Комитет Госдумы по просвещению разделяет мнение депутатов — авторов законопроекта об отсутствии в настоящее время однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства в России.

Особую озабоченность парламентарии высказывали по поводу судьбы малокомплектных сельских школ.