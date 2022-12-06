Ярославль, 6 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств, запланированных к реализации в 2023 году. Благоустройство общественных территорий будет производиться за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В работе над проектами вместе с представителями муниципальных администраций приняли участие студенты института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета. Обсуждение проектов состоялось на площадке вуза с участием губернатора.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств

Михаил Евраев попросил учесть при проектировании мнения жителей и подходить к процессу творчески. «Чтобы городские и сельские пространства стали местами притяжения, важно создавать яркие и интересные функциональные зоны, при этом учитывая пожелания и мнения местных жителей, — отметил он. — В каждом парке, в каждом общественном пространстве, неважно где, в Ярославле или в Любиме, должно появиться что-то необычное, какая-то изюминка, делающая территорию намного интереснее».

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств

Некоторые идеи были особо отмечены во время обсуждения. Так в городе Любиме по проекту уроженца города, студента Ярославского государственного технического университета Ивана Корнева, предложено благоустроить общественное пространство в центре — разбить зеленый сквер с ухоженным прудом и освещением. А в Ярославле в 2023 году в рамках федерального проекта будут благоустроены три общественные территории: Павловский парк, сквер на площади Труда и Юбилейный парк. В Рыбинске в продолжение благоустройства территории Волжского парка будут оборудованы входные группы, приведены в порядок тротуары и обустроены новые, отремонтированы смотровая площадка, монумент «Аллея Славы», установлен универсальный спорткомплекс, появится дорожка для скандинавской ходьбы. В Мышкине планируется продолжить благоустройство пляжной зоны. Были названы детали благоустройства: будет протянута новая ЛЭП, обустроены парковки для автомобилей и велосипедов, две волейбольные площадки, трибуны. По проекту также предусмотрено строительство летнего кафе, торговых павильонов, установка детского комплекса, пункта проката инвентаря.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств

Михаил Евраев отметил, что первичное значение имеет идеи благоустройства и его качество: «Если требуется добавить денег, мы добавим. Мы готовы выделить еще финансирование, но это не должны быть обычные парки. Они должны быть яркие и интересные, с приятной фоновой музыкой, точками общепита, чтобы люди могли отдохнуть с семьей».

Как сообщает правительство Ярославской области, до 15 января все проекты должны поступить на экспертизу, а к 1 апреля планируется начать закупочные процедуры.