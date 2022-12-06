Киев, 6 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Украинская энергетическая компания ДТЭК отключила от энергосистемы одно предприятие, сообщили 6 декабря в пресс-службе компании.

Ivan Zuber Без электричества

«Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго. Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы», — говорится в сообщении.

Там отметили, что остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, отключения электроэнергии по стабилизационному графику вводятся в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики.

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