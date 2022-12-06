* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Дело об административном нарушении было возбуждено в отношении рэпера Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за песню «Ойда». Об этом 6 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо прокуратуры Санкт-Петербурга, которое было направлено в адрес Лиги безопасного интернета.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

По информации журналистов, в ходе проверки прокуроры обнаружили в песне публичные призывы к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность Российской Федерации.

Отмечается, что в песне также были обнаружены лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории России.