Бухарест, 6 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Посольство Украины в Румынии получило два конверта с подозрительным содержанием. Об этом 6 декабря сообщили представители Румынской службы информации (РСИ).

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Согласно опубликованным данным, подозрительные конверты были изъяты для проведения проверки.

Известно, что сообщение о получении конвертов поступило в полицию 1-го района Бухареста около 11:00 по местному времени.

В РСИ отметили, что сотрудники выехали на место после получения звонка на номер 112, добавив, что сапёры приступили к стандартной процедуре по анализу писем.

«В результате проверки будет установлено, необходимы ли их безопасное изъятие и вывоз», — добавили в службе.

В начале декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил о том, что неизвестные отправили «окровавленные посылки» в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.

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