* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 6 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. YouTube-канал «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Латвии должен быть заблокирован, с такой инициативой выступил 6 декабря глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Ранее сообщалось, что лицензия на вещание «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Латвии будет аннулирована с 8 декабря. Представители телеканала выразили удивление и несогласие с этим решением и заявили о намерении работать в YouTube.

Содержание канала не должно быть доступно в Латвии безотносительно того, о каких источниках идет речь, заявил Аболиньш.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг телеканала, заявил, что налицо «пример ошибочных иллюзий, будто где-то лучше, чем дома».