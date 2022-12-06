Белград, 6 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Администрация видеосервиса YouTube заблокировала канал RT Balkan, вещавший на сербском языке. Об этом сообщает 6 декабря RT.

(сс) Leon Bublitz YouTube

По словам главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, публикации никак не противоречили правилам Google. Действия администрации сервиса говорят об отсутствии на западе свободы СМИ. Жители Сербии, добавила она, были рады запуску канала.

«Запад испугал контент RT на сербском языке?» — предположила Милинчич.

Недавно на канале было опубликовано интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

Среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко. Канал RT Balkan был запущен в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее YouTube закрыл доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ, включая RT, во всём мире. В октябре 2022 года суд в Москве обязал Google разблокировать 27 YouTube-каналов RT.

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