Новошахтинск, Ростовская область, 6 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Нападение на полицейских в городе Новошахтинске осуществил мужчина в камуфляжной форме около 12:00. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Ростовской области.

ИА Регнум

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новошахтинске сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мужчины с пулемётом.