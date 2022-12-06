Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ разъяснил нормы, регулирующие правила перерасчёта платы за вывоз мусора, и обязал производить перерасчёт за период отсутствия гражданина в жилом помещении вне зависимости от того, зарегистрирован он в этом жилье или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Как сообщила пресс-служба суда, дело о проверке конституционности части 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, а также пунктов 56.2 и 148.36 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов было рассмотрено в связи с жалобой нижегородской пенсионерки Татьяны Фирсовой.

Фирсова в зимнем сезоне проживает по месту постоянной регистрации в Нижнем Новгороде, а с наступлением тепла переселяется в Рыбинск Ярославской области или в деревню в Тверской области. В 2020 году районный суд удовлетворил её требования о перерасчёте платы за вывоз мусора в период отсутствия женщины в квартире в Рыбинске, однако вышестоящие суды это решение отменили.

Заявитель не согласна с тем, что оспоренные нормы не позволяют сделать перерасчёт платы за вывоз мусора для собственника жилья, в котором ни он, ни другие лица не зарегистрированы и постоянно не проживают. Тем самым собственник, по мнению Фирсовой, вынужден оплачивать не потребленную им коммунальную услугу.

В Конституционном суде отметили, что полное освобождение от оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами собственника жилого помещения не согласовывалось бы с конституционными требованиями. Однако факт регистрации по месту жительства или её отсутствия не может являться основанием ограничения или условием реализации прав и свобод гражданина.

«При перерасчёте платы за вывоз мусора не имеет правоподтверждающего значения наличие у собственника и иных лиц регистрации в жилом помещении. Оспоренные нормы не порождают непреодолимых препятствий для перерасчёта указанной платы, исчисляемой исходя из количества проживающих, при временном отсутствии незарегистрированного собственника жилого помещения», — решил КС РФ.

В связи с этим судебные акты, вынесенные по делу Татьяны Фирсовой, подлежат пересмотру.