Москва, 6 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В ходе всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» войсковые атаманы, руководители рабочих групп в регионах обсудили задачи исполнительных органов субъектов РФ по реализации государственной политики в отношении российского казачества и привлечению его к обеспечению обороноспособности страны.

Vsko.ru Кубанские казаки

Всероссийский атаман, депутат Государственной думы РФ Николай Долуда обратил внимание на отсутствие взаимодействия власти и казачества как главную проблему, которая тормозит выполнение поставленных президентом страны задач по несению государственной службы, участию в специальной военной операции. «Многие руководители рабочих групп, которым губернаторы поручили решать вопросы казачества в своем регионе, в руках не держали Стратегию государственной политики в отношении российского казачества и не видели, какие задачи поставил перед ними президент, — заявил Долуда. — Не знают о том, что ответственность за исполнение требований стратегии возлагается на федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти и Всероссийское казачье общество».

В своем обращении к заместителям губернаторов, курирующим вопросы казачества, всероссийский атаман напомнил о конструктивном опыте сотрудничества Кубанского казачьего войска и региональной, муниципальной власти. «В Кубанском казачьем войске 57 000 реестровых казаков, — напомнил он. — И работа выстроена таким образом, что заместитель губернатора края — он же атаман, заместитель главы муниципального образования — атаман районного казачьего общества, главы сельских поселений зачастую — атаманы. Там казачья жизнь, там казачья идеология. Во всех отчетных и выборных сборах участвуют и губернатор, и его заместители, и председатель законодательного собрания края. На Кубани казачество — на переднем крае жизни субъекта». По словам Николая Долуды, в Енисейской, Иркутской, Сибирской, Уссурийской областях, Забайкальском крае руководители рабочих групп не вникают в проблемы казаков, не оказывают помощь в их решении, не бывают на советах атаманов, на выборных и отчётных кругах.

Всероссийский атаман предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать фонд поддержки семей погибших и раненных казаков, который позволит, в том числе, объединившись с руководителями региональной власти, поставить памятники казакам, погибшим в ходе СВО, казачьим школам присвоить имена погибших героев-казаков.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности в организации государственной и иной службы российского казачества, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов обратил внимание на то, что не во всех казачьих обществах эти вопросы решаются в соответствии с требованиями времени. «В условиях участия российского казачества в специальной военной операции Всероссийское казачье общество в своей деятельности делает акцент на направлениях, напрямую связанных с организацией взаимодействия с министерством обороны РФ: формирование мобилизационного людского резерва, вневойсковая подготовка казаков во время пребывания в запасе, организация и ведение воинского учета юношей-казаков и их подготовка к военной службе», — отметил Валерий Ефремов.

В Кубанском войсковом казачьем обществе решение вопросов несения казаками государственной и иной службы, по словам атамана Александра Власова, активно поддерживается администрацией Краснодарского края, Законодательным собранием региона, органами местного самоуправления, благодаря чему кубанское казачество несет все виды государственной службы, определенные ФЗ № 154 «О государственной службе российского казачества». Также войсковой атаман подчеркнул, что большим подспорьем для развития казачества в регионе является государственная краевая программа «Казачество Кубани». По аналогии с региональной программой в 41 из 44 муниципальных образований края действуют муниципальные программы государственной поддержки казачества. Благодаря данным программам районным казачьим обществам предоставляются субсидии на осуществление деятельности по охране общественного порядка (1745 казаков-дружинников); участие в защите государственной границы РФ (135 казаков-дружинников, из которых 30 несут службу на постоянной (профессиональной) основе в Сочи), в охране окружающей среды и защите животных (72 казака-дружинника). «О пользе, которую приносит казачество региону, свидетельствует тот факт, что при охране окружающей среды и защите животных выявлено 22 случая незаконной рубки леса, на общую сумму ущерба более 127 млн. 638 тыс. рублей», — сказал атаман.

Выполнение главной задачи по защите интересов Отечества в составе трех добровольческих казачьих отрядов казаки Кубанского войскового казачьего общества успешно решают во многом благодаря развитию экономической самостоятельности казачьих обществ: на территории Краснодарского края в пользовании/аренде казачьих обществ ККВ находится 1003 участка общей площадью 28 409 га, действует 29 «казачьих» предприятий и кооперативов. Выиграны гранты на общую сумму свыше 22,5 млн. рублей.

«Участие в специальной военной операции все атаманы Оренбургского казачьего войска, начиная от отделов и простые казаки, восприняли как святую необходимость, — сообщил атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. — Идут воевать, чтобы нацисты не обижали наших стариков, девчонок и чтобы не гибли наши дети. На совете атаманов я сказал: «Если мы поддержали позицию президента, надо делами доказать, что мы государевы люди». Оренбургское войско 450 лет назад создавалось для войны. Оренбургские казаки для войны — это не просто слова. Заложено на генном уровне. Мне не нужно было казаков уговаривать идти защищать интересы Родины. Атаманы отделов сказали: «Мы внутренне готовы к выполнению задач, называй лишь сроки убытия». Пригодился мой военный опыт. В 90-е, 2000 годы приходилось подобные задачи выполнять на Кавказе».

«В вопросе подготовки добровольцев большую поддержку получили со стороны субъектов Российской Федерации, — отметил Романов. — Все, уходящие за «ленточку» оренбургские казаки, — одеты, обуты, предоставляется техника, льготы, серьезные выплаты. По такой же схеме — в Свердловской, Челябинской области. В ноябре 2022 г. за счет субсидий казачьим обществам были выделены полтора миллиона рублей на помощь семьям мобилизованных и казаков-добровольцев, несение государственной и иной службы, проведение культурных мероприятий для семей мобилизованных и казаков-добровольцев. Большую помощь оказывает в отправке казаков-добровольцев министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков».

Он также сообщил, что губернатором и правительством Свердловской области систематически выделяются гранты и субсидии на различные проекты казачьих обществ. Несмотря на недавнее вступление в состав Оренбургского ВКО Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества, расположенного на территории Республики Башкортостан, региональные власти оказывают казакам ощутимую помощь и поддержку. В настоящее время идет процесс предоставления помещения под штаб отдела в городе Уфа, из регионального бюджета выделяются средства на мероприятия казачьих обществ.