Москва, 6 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект «О пробации в Российской Федерации», передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Осужденный получит возможность более комфортно встроиться в социум, отмечают в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов.

Законопроектом предлагается закрепить различные виды пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную.

Предполагается, что для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь. Гражданам будет оказываться помощь в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиске родственников и так далее.

Одновременно предусматривается наделение ФСИН России полномочиями по ведению единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, и статистического учета в сфере пробации.

«Эффективность пробации будет оцениваться по снижению преступности», — пояснил замглавы Минюста Андрей Логинов.

Он отметил, что работа над инициативой велась около десяти лет.