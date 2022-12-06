Москва, 6 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Если власти США смогут создать картель покупателей нефти, то это кардинально изменит всю конфигурацию мирового рынка черного золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома о том, что Россия будет иметь мощный стимул для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.

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«По мнению правительства США, ограничение на этом уровне поддерживает четкие стимулы для России продолжать экспорт в прежнем объеме, несмотря официальные заявления Москвы и угрозы полного прекращения экспорта, которым пока американские власти особенно не верят, — сказал Ильинский. — Более того, по словам пресс-секретаря, если два месяца назад цена рынке нефти достигала 100 долларов за баррель, то сегодня вновь созданный картель покупателей нефти «опустил» ее на 40% с возможностью дальнейшего ее понижения при будущих пересмотрах цены каждые два месяца. Однако любой пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, чего с учетом растущих противоречий между странами Европейского союза будет тяжело достигнуть».

Кроме того, как полагает Ильинский, само возникновение картеля покупателей нефти, возглавляемого США, кардинально меняет организацию мирового нефтяного рынка, будущее которого будет определять его ожесточенная борьба с картелем производителей нефти ОПЕК+.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, неспособен разрушающе повлиять на доходы российского бюджета.