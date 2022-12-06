Москва, 6 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Правительство России рассмотрит вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в некоторые порты. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин, 6 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Так, правительству России поручено с привлечением ОАО «Российские железные дороги» и некоторых грузоотправителей рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты, которые расположены в Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округе, и из вышеуказанных портов.

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