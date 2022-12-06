Приштина, Сербия, 6 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Власти Косово намерены подать заявку на вступление в ЕС до конца 2022 года, заявила 6 декабря глава частично признанного государства Вьоса Османи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

«Мы рассчитываем на всеобщую поддержку. Евросоюзу пора переходить от слов к действиям», — сказала она.

Косово в последние годы показал на практике, что является «один из самых проевропейских государств», добавила Османи.

Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году. Ряд стран не признают независимость Косово, в их числе — Россия, Китай и Индия.