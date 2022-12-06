Донецк, 6 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Очередной обмен пленными проводят 6 декабря Россия и Украина, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

Он уточнил, что каждая из сторон освобождает по 60 военнопленных.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

О предыдущем обмене Пушилин сообщал 1 декабря. Тогда российская и украинская стороны освободили по 50 человек. Как сообщало ИА REGNUM, в их числе были 12 бойцов из ДНР и восемь из ЛНР.