Москва, 6 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» завершил первый этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе. Об этом 6 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

ПАО «Северная верфь» Фрегат «Адмирал Головко»

Согласно опубликованным данным, судно вернулось к причалу судостроительного предприятия «Северная верфь» после 10-дневного пребывания в море. В ходе первого этапа экипаж и заводская приемо-сдаточная команда проверили маневренные характеристики корабля, работоспособность узлов, механизмов и систем.

В министерстве подчеркнули, что особое внимание уделялось проверке энергетической установки, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения.