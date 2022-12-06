Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» закуплено оборудование для развития морского каякинга. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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По нацпроекту для развития экстремального гребного туризма приобрели морские каяки и современный понтон. Организаторы проекта отметили, что качественный поплавковый пирс обеспечит безопасный схода в воду туристов.

Новый для Камчатки вид водного туризма призван объединить любителей активного отдыха и привлечь больший поток гостей в регион.

«Для того, чтобы сделать морской каякинг более популярным среди населения, необходимо, в первую очередь, обеспечить безопасность и создать комфортные условия. При реализации такой задачи потребуется много ресурсов, но первые шаги к цели — создание и укрепление материальной базы, необходимой для занятия данным видом водного туризма, уже сделаны. И в этом нам очень способствовало получение государственного гранта», — прокомментировал представитель компании «Камтурист» Николай Скурлатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создаётся уникальный туристический кластер. На разных территориях возводится различная инфраструктура для туристов, которая сделает отдых комфортным, безопасным и доступным. Так в крае появится экокомплекс «Обитаемая земля». Вся туристическая инфраструктура строится с применением современных экологически безопасных идеологий и мирового опыта, которые не наносят ущерб окружающей среде.