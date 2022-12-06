Улан-Батор, 6 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В столице Монголии Улан-Баторе возобновилась акция протеста. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

На центральной площади Сухэ-Батора собралось около 200 человек, которые начали скандировать лозунги и демонстрировать плакаты.

Отмечается, что протестующие призвали власти Монголии привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров, которые, по их мнению, виновны в масштабных хищениях.

Кроме того, часть людей выступает с экономическими требованиями и жалуется на резко упавший уровень жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае казнили чиновников, причастных к крупной краже угля из Монголии.