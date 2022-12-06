Нальчик, 6 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Более 60 тысяч человек остались без энергоснабжения в результате многочисленных порывов ЛЭП в трех муниципалитетах Кабардино-Балкарии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Primorsky.ru Лед на проводах

По информации ведомства, утром 6 декабря спасатели получили сведения о том, что из-за налипания льда на электропровода, произошли многочисленные порывы ЛЭП в населенных пунктах Баксанского, Зольского и Чегемского муниципалитетов.

Уточняется, что в результате в 16 пунктах было произведено аварийное отключение энергоснабжения.

Согласно данным на 11:00 часов без энергоснабжения остаются 66 социально-значимых объектов и 12 525 абонентов с населением 61 775 человек.

Отмечается, что социально-значимые объекты сейчас отапливают собственными котельными, которые работают на природном газе.

Аварии устраняют 74 человека на 20 единицах техники их работу осложняют погодные условия.