Москва, 6 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он ответил на вопрос о том, почему интеграционные мероприятия совпали с годовщиной подписания Беловежских соглашений.

По его словам, то, что было в истории государства, в том числе в общей истории сейчас с независимыми странами, а ранее республиками СССР, «навсегда останется нашей общей историей».

«Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в ЕАЭС входят, помимо России, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, Молдавия и Куба пока остаются в статусе стран-наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке, которое состоится 9 декабря.

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