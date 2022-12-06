В Кремле оценили важность интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
Песков заявил о важности интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Москва, 6 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил важность актуальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Таким образом он ответил на вопрос о том, почему интеграционные мероприятия совпали с годовщиной подписания Беловежских соглашений.
По его словам, то, что было в истории государства, в том числе в общей истории сейчас с независимыми странами, а ранее республиками СССР, «навсегда останется нашей общей историей».
Напомним, в ЕАЭС входят, помимо России, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, Молдавия и Куба пока остаются в статусе стран-наблюдателей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке, которое состоится 9 декабря.
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