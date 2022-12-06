Москва, 6 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Доброволец Донбасса и блогер Игорь Стрелков вернулся в Москву вечером 5 декабря.

Dom kobb Игорь Гиркин

Он рассказал, что находился в зоне специальной военной операции, пока не был выписан из списков батальона Народной милиции ДНР. Стрелков называет произошедшее «манипуляциями» и утверждает, что официальных приказов относительно его службы не было.

По его словам, с октября по конец ноября он находился в составе подразделения незаконно.