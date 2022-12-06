Москва, 6 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 декабря вновь подтвердил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты, перспектив проведения переговоров в настоящее время не просматривается. Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «итогом разрешения ситуации на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир», Песков отметил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, — с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили. Должны быть достигнуты цели специальной военной операции. Российская Федерация должна достигнуть поставленных целей».

По словам Пескова, открыто заявляемая киевским режимом линия на продолжение терактов является «фактором опасности» для России, и этот фактор учитывается.

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Отвечая на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации, Песков пояснил: «Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента». Что касается мобилизации, то президент уже всё сказал, добавил он.

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Относительно новогодних праздничных трат Песков заметил, что в Кремле есть превалирующая точка зрения насчёт празднования Нового года, но нет стандартных циркуляров по этому поводу для регионов и госкомпаний.

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Комментируя известие о том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии 6 декабря принял решение аннулировать лицензию «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) (вещание канала в стране должно прекратиться 8 декабря), пресс-секретарь главы государства отметил:

«Кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома… что где-то свобода, а дома — несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий».

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, мировое соглашение не должно быть надуманным.

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