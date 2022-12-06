Москва, 6 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. 45-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на станции «Шаболовская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Мужчина 1977 года рождения был доставлен со станции «Шаболовская» в Первую градскую больницу в ночь на 5 декабря. Около 6 часов утра медики констатировали его смерть», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ЧП произошло во время проведения ремонтных работ. Мужчину зажало ступенями эскалатора. Накануне столичный Департамент транспорта сообщил об изменении режима работы вестибюля станции «Шаболовская» — как раз из-за ремонта эскалаторов.

«В связи с ремонтом эскалаторов вестибюль станции «Шаболовская» при значительном увеличении пассажиропотока в утренний час пик может работать только для выхода пассажиров. Для входа в метро используйте другую станцию», — говорилось в сообщении.