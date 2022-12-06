Москва, 6 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об исполнительном производстве на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что исполнительные документы, выданные либо вынесенные судами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины до 30 сентября 2022 года на основании вступивших в законную силу судебных актов, прошедших рассмотрение в суде кассационной инстанции, имеют ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, выданные либо вынесенные судами Российской Федерации, и подлежат принудительному исполнению в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».

При этом прописывается порядок исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебных актов по уголовным производствам на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 30 сентября 2022 года, исполнительных документов о взыскании денежных средств, подлежавших зачислению в доход бюджетов четырех регионов, выданных либо вынесенных судами, иными государственными органами или должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины до 30 сентября 2022 года, исполнительных документов о взыскании алиментов, находившихся на принудительном исполнении на территориях регионов на 30 сентября 2022 года, а также выданных либо вынесенных судами, иными государственными органами или должностными лицами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины до этого срока.

Предусмотрено, что до завершения формирования на территориях новых субъектов Российской Федерации органов принудительного исполнения, но не позднее чем до 1 июня 2023 года включительно, исполнение исполнительных документов может осуществляться должностными лицами органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, на которые возложены функции по принудительному исполнению исполнительных документов. Таким образом предусмотрен переходный период.