Москва, 6 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ доведёт до банков 13,7 млрд рублей в качестве компенсации процентов по кредитам с плавающей ставкой, которые были списаны бизнесу. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

serv Министерство экономического развития РФ

«До конца текущего года будут заключены соглашения с получателями субсидии и доведены до них средства субсидии в требуемом объёме», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что деньги получат 46 банков, а также госкорпорация ВЭБ. РФ. Их заёмщики имели кредитные договоры с плавающей ставкой на момент резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале 2022 года.

В ведомстве рассказали, что уже заключены соглашения с получателями на первые 157 млн руб.