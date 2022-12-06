* Галкин — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российская певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получили гражданство Израиля, но вряд ли прошли эту процедуру законно. Об этом сообщил в своём репортаже журналист израильского 13-го телеканала Равив Друкер.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев вручил Пугачевой орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

В репортаже говорится, что израильский Закон о возвращении позволяет получить гражданство человеку, чья мать еврейка, при условии, что другую религию он не принимал. Однако муж Пугачёвой венчался с супругой в церкви, следовательно, принял крещение.

Именно благодаря супругу певице, не имеющей еврейских корней, разрешили иммигрировать в Израиль, однако по закону супружеская чета этого не заслуживает, указано в материале.

Друкер отмечает, что за время спецоперации на Украине в Израиль приехали около 35 тыс. репатриантов из России, но более 14 тыс. из них, то есть свыше 40%, не остались в стране после получения израильского паспорта. В числе таковых — телеведущая Ксения Собчак.

Читайте также: Захарова ответила на слова певицы Вайкуле, заявившей, что «содержала СССР»