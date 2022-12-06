Москва, 6 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях применения российского законодательства о наследовании на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Закон защищает права граждан, и мы продолжаем правовую интеграцию новых территорий… Мы надеемся, что до конца года закон будет принят и права граждан будут защищены», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

На новых территориях будет действовать правило, что завещания (в том числе совместные завещания супругов), наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшем на указанных территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.

Устанавливается, что после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После смерти пережившего супруга право наследования имеют лица, определенные супругами в совместном завещании. Совместные завещания супругов, совершенные до 30 сентября 2022 года на территориях Запорожской области и Херсонской области, утрачивают силу при расторжении брака, а также при признании брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Согласно правилам, предложенным законопроектом, со дня принятия в Российскую Федерацию Запорожской и Херсонской областей супруги, оформившие совместное завещание в соответствии с законодательством, действовавшим на указанных территориях до 30 сентября 2022 года, вправе изменять или отменять указанное совместное завещание, как при жизни супругов, так и после смерти одного из супругов, наступившей 30 сентября 2022 года и позднее. После смерти одного из супругов, наступившей 30 сентября 2022 года и позднее, переживший супруг вправе отменить завещание полностью или изменить завещание в части, не нарушающей волеизъявление умершего супруга, а также интересы его наследников.

Законопроектом гарантируется право наследования лиц, проживающих более пяти лет одной семьей с наследодателем, если наследство открылось не только до 30 сентября 2022 г., но и в течение последующих пяти лет.

Однако для недопущения ограничения прав лиц, относящихся к наследникам четвертой очереди по праву Российской Федерации, законопроектом предусматривается, что граждане, относящиеся к наследникам четвертой очереди по закону в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Херсонской области и Запорожской области до 30 сентября 2022 г., если обстоятельства, влекущие призвание их к наследованию в соответствии с указанным законодательством, подтверждены судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, могут быть призваны к наследованию, если нет наследников первой, второй, третьей, четвертой очереди в соответствии с законодательством Российской Федерации, но до наследников пятой очереди и наследство открылось в течение пяти лет после 30 сентября 2022 г.

Также законопроектом устанавливается, что при открытии наследства на территориях Запорожской области и Херсонской области в течение пяти лет после 30 сентября 2022 г. лицо, являющееся наследником по закону последующих очередей, может наследовать по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, установлено, что такое лицо в течение длительного времени заботилось, материально обеспечивало, оказывало другую помощь наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.