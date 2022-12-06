Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Вложения инвесторов в объекты коммерческой недвижимости в Петербурге и Ленобласти с января по ноябрь 2022 года составили 515 млн долларов. Это превышает аналогичные показатели 2020 и 2021 годов и впервые за три года приближается к рекордному для петербургского рынка уровню допандемийного 2019 года. Об этом сообщили 6 декабря аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

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Для сравнения: в 2019 году на приобретение коммерческой недвижимости в Петербурге инвесторы потратили 908 млн долларов США, в 2020 году — 254 млн долл., в 2021 году — 367 млн долл.

Большинство крупных сделок в 2022 году на петербургском рынке совершалось с участием иностранных компаний, которые распродавали свои российские активы после введения Западом жёстких антироссийских санкций и контрсанкций Москвы.

По данным аналитиков, 66% от общего объема сделок в секторе коммерческой недвижимости Петербурга в этом году приходится на операции с офисами. Еще 19% — на сделки с производственными объектами и складами. При этом на рынке земельных участков под жилую застройку наблюдается спад активности, что стало следствием сокращения спроса на готовое жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, доля Санкт-Петербурга в общем объеме инвестиций в недвижимость в России по итогам 2022 года составит только 20%, снизившись почти на треть по сравнению с предшествующим годом.