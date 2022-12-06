Москва, 6 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Количество контейнерных поездов, следующих в восточном направлении, поручено увеличить. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

ru.torange.biz Товарный поезд

Согласно информации, президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с ОАО «Российские железные дороги» принять меры по увеличению до конца текущего года числа контейнерных поездов, которые следуют в восточном направлении, на три поезда в сутки при уменьшении объемов вывоза угля в данном направлении не более чем на 800 тысяч тонн.

Сообщается, что дополнительные объемы угля должны быть вывезены в этом направлении до 15 апреля 2023 года.